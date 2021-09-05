«التعليم» تعلن أسماء الطلاب العشر الأوائل في مسابقة «Microsoft Office Specialist»

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أسماء الطلاب العشر الفائزين على مستوى الجمهورية فى مسابقة مايكروسوفت العالمية، التى تعد من أكبر المسابقات على مستوى العالم فى الحاسب الآلى، ويشارك بها أكثر من 150 دولة تتنافس لاختيار أفضل 50 طالبًا على مستوى العالم، وذلك فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على دعم الطلاب فى جميع المجالات التى تكسبهم المهارات التكنولوجية ونشر ثقافة التحول الرقمى؛ لمواجهة تحديات العصر.

وأشارت الوزارة إلي إن المسابقة نظمها فريق التدريب بالإدارة العامة للتعليم الإلكترونى بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة Certiport، حيث تم تدريب حوالى 5000 طالب على مستوى الجمهورية من خلال مراكز التطوير التكنولوجى فى المرحلة العمرية من سن 13 إلى سن 18عاما بالمراحل التعليمية المختلفة، وتصفية المشاركين ليتم اختيار أفضل 100 طالب على مستوى الجمهورية لتبدأ المرحلة النهائية؛ لاختيار أفضل 10 طلاب.

وقدمت الوزارة التهنئة للطلاب الفائزين، متمنيةً لهم المزيد من التوفيق والنجاح، حيث فاز بالمركز الأول الطالب محمود عماد محمد (محافظة القاهرة)، وفاز بالمركز الثانى الطالب محمد عماد محمد (محافظة القاهرة)، وفاز الطالب عبد العظيم خيرى (محافظة بنى سويف) بالمركز الثالث، ومن (محافظة سوهاج) فازت الطالبة رازان محمود محمد بالمركز الرابع، والطالبة سارة فايز بطرس بالمركز الخامس، والطالبة كريست هانى بالمركز السادس، أما المركز السابع ففاز به الطالب محمود الخشت (محافظة كفر الشيخ)، وفاز بالمركز الثامن محمد السيد (محافظة القاهرة)، وفازت الطالبة شهد هنداوى ( محافظة كفر الشيخ) بالمركز التاسع، وفاز الطالب زياد عبد المجيد (محافظة القليوبية) بالمركز العاشر.