إيطاليا تحصد ذهبية سباق الإقصاء ببطولة العالم للدراجات بالقاهرة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

توجت ايطاليا بالميدالية بذهبية لسباق الإقصاء وذلك خلال منافسات اليوم الختامي لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار والتي تستضيفها مصر في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وحقق اللاعب الإيطالي ايجور بليتا المركز الأول ليحصد ذهبية السباق، وفاز اللاعب الروسي ديمتري دوليزنكوف بفضية السباق والمركز الثاني، بينما فاز التشيكي ماتياس كوبليزك بالمركز الثالث. والميدالية البرونزية.

وجاء اللاعب المصري عبدالله عفيفي في المركز التاسع، بالترتيب النهائي لسباق الإقصاء الذي شارك فيه 24 لاعبا، وبذلك تكون انتهت مشاركات لاعبي ولاعبات مصر في البطولة.