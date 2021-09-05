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ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بحي فيصل بالسويس

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ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بحي فيصل بالسويس ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بحي فيصل بالسويس

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تمكنت قوات أمن السويس بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، الأحد، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص تخصص في سرقة المساكن بحي فيصل، حيث يتسلقون على المواسير وجدران العمارات وكسر نوافذ المساكن والأبواب.

وتبين قيام المتهمين بتنفيذ 17 واقعة سرقة في دائرة قسم شرطة فيصل، الذي اتخذوه مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبالقبض علي اللصوص، عُثر بحوزتهم علي فرد محلي وطلقة من ذات العيار وسلاح أبيض، وأرشدوا عن المسروقات وهي 6 شاشات عرض ومشغولات ذهبية و3 أسطوانات بوتاجاز وباب وشباك ألوميتال، فيما ذكر المتهمون أنهم قاموا بصرف المبالغ المالية عليهم .

المصرى اليوم

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