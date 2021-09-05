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يهنئ الرئيس الإسرائيلي بتوليه منصبه وبمناسبة رأس السنة العبرية

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السيسي يهنئ الرئيس الإسرائيلي بتوليه منصبه وبمناسبة رأس السنة العبرية يهنئ الرئيس الإسرائيلي بتوليه منصبه وبمناسبة رأس السنة العبرية

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أجرى الرئيس عبدالفتاح ، مساء الأحد، اتصالاً هاتفياً مع إسحاق هيرتزوج الرئيس الإسرائيلي، للتهنئة بتوليه منصبه الجديد، وكذلك بمناسبة رأس السنة العبرية.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن هيرتزوج عبر عن امتنانه لتهنئة الرئيس السيسي، وكذلك عن تقديره لدور الفاعل في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بقيادة الرئيس.

كما تناول الاتصال كذلك بحث بعض من موضوعات العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلا عن القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك في ضوء المخاطر المحيطة بالمنطقة، بالإضافة إلى جهود اعادة احياء مباحثات السلام.

المصرى اليوم

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