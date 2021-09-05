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أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، اتصالاً هاتفياً مع إسحاق هيرتزوج الرئيس الإسرائيلي، للتهنئة بتوليه منصبه الجديد، وكذلك بمناسبة رأس السنة العبرية.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن هيرتزوج عبر عن امتنانه لتهنئة الرئيس السيسي، وكذلك عن تقديره لدور مصر الفاعل في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بقيادة الرئيس.

كما تناول الاتصال كذلك بحث بعض من موضوعات العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلا عن القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك في ضوء المخاطر المحيطة بالمنطقة، بالإضافة إلى جهود اعادة احياء مباحثات السلام.