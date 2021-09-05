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كيف تعرف اللحم الفاسد؟.. أستاذ الرقابة على الأغذية يوضح أبرز العلامات

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كيف تعرف اللحم الفاسد؟.. أستاذ الرقابة على الأغذية يوضح أبرز العلامات كيف تعرف اللحم الفاسد؟.. أستاذ الرقابة على الأغذية يوضح أبرز العلامات

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كشف الدكتور فهيم شلتوت، أستاذ الرقابة على الأغذية بكلية الطب البيطري جامعة بنها، عن أن هناك بعض الطرق التي تساعدك في الكشف عن فساد اللحم، مشيرا إلى أن درجة الحرارة والضوء ونمو الميكروبات والتعرض للأكسجين تسهم في تغير لون اللحم الذي يجب أن يكون أحمر، لذا فعندما يتحول الجزء الداخلي من اللحم النيئ إلى اللون البني أو الرمادي، يجب التخلص من اللحم لأنه بذلك يكون بدأ في التعفن.

وأضاف "شلتوت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم عثمان، في برنامج "مساحة حرة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الملمس اللزج للحم يمكن أن يشير إلى وجود البكتيريا المتعفنة به ، مشيرا إلى أنه يمكن تمييز اللحمة الفاسدة من غيرها من خلال الرائحة، حيث أن رائحة اللحم البقري الطازج معروفة، إلا أن اللحم الفاسد له رائحة نفاذة ومتعفنة.

وتابع: "في حال لم تجد رائحة غريبة ولكنك لا تزال ترى علامات تسوس في اللون أو الملمس، فابتعد عن استخدامها أيضا لكي تقي نفسك من التعرض للأمراض أو التسمم"، موضحا أنه من أعراض تناول اللحم الفاسد، الإصابة بالحمى والقيء وتشنجات المعدة والإسهال، ومن أجل تقليل خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، قم بطهي اللحم جيدًا واستخدم مقياس حرارة تصل إلى 71 درجة مئوية.

المصرى اليوم

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