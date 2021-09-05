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لجنة الأزمات بجامعة الأزهر تقرر بدء تطعيم الطلاب السبت المقبل

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لجنة الأزمات بجامعة الأزهر تقرر بدء تطعيم الطلاب السبت المقبل لجنة الأزمات بجامعة الأزهر تقرر بدء تطعيم الطلاب السبت المقبل

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ترأس الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الأحد، اجتماع لجنة الأزمات بجامعة الأزهر لمناقشة استعدادات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد.

وخلال الاجتماع ناشدت اللجنة بحضور الدكتور محمد أبوزيد الأمير ،نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ومجدي عبدالعزيز ،أمين عام الجامعة، جميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، سرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح ، لافتا انه تقرر بدء حملات التطعيم بداية من يوم السبت القادم 11سبتمبر 2021م بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وأعلن رئيس جامعة الأزهر، انه تقرر وضع نقاط تطعيم بعدة أماكن شملت نقاط في الدراسة، بمقر مستشفى الطلبة الجامعي، وكلية اللغة العربية، لتطعيم منسوبي قطاع الدراسة، كما تم تخصيص نقاط تطعيم بمقر حرم جامعة الأزهر بمدينة نصر، شملت نقطة بمقر مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ونقطة بالإدارة الطبية أمام كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وثالثة بكلية التربية بنين، ورابعة بمقر البنك الأهلي القديم في مبنى المعامل المركزية بجوار كلية العلوم.

وبالنسبة لفرع البنات فقد تقرر وضع نقاط تطعيم في الإدارة الطبية لفرع البنات، وذلك بمقر المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وكلية طب الأسنان بنات، وقاعة كلية الصيدلة بنات، وكلية التجارة بنات، إضافة لنقاط تطعيم في مقر المركز الطبى بالمدينة الجامعية للبنين بمبنى الشهيد اللواء عادل رجائي.

علما بأن التسجيل لتلقى لقاح فيروس كورونا متاح من خلال التسجيل عبر موقع وزارة الصحة.

https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home

المصرى اليوم

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