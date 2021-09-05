إلغاء التصريح والإيقاف شهرا.. «الموسيقيين» تكشف تفاصيل التحقيق مع البحراوي وشاكوش

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كشف سعد متولي، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، تفاصيل التحقيق مع المطرب الشعبي رضا البحراوي ومطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعد أزمتهما الأخيرة التي نشبت بإحدى حفلات الساحل الشمالي.

وقال «متولي»، لـ«المصري اليوم»: «اليوم الأحد كان فيه تحقيق منذ قليل، بخصوص الأزمة الأخيرة بين البحراوي وشاكوش، بعيدا عن الصلح.. وقرار النقابة بالتحقيق بعيدا عن الصلح الذي حدث بينهما، وذلك بسبب ما بدر منهم عبر صفحات السوشيال ميديا«.

وأضاف: «فتحت نقابة المهن الموسيقية تحقيقا بعد قرار إيقاف الثنائي، لعدم التزامهما بالمعايير المهنة.. إحنا سمعنا كلام كل واحد فيهم على الواقعة التي حدثت، ولكن التحقيق انتهى بعد مشاهدة الأسطوانات المدمجة (CD) لتسجيلات الأزمة خلال حفل الساحل».

وتابع: «بعد انتهاء التحقيق، قررت النقابة وقف رضا البحراوي شهرا، وإلغاء التصريح السنوي لحسن شاكوش».