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تعرف على رأي المفتي في إعدام 3 متهمين بـ«التخابر مع داعش»

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تعرف على رأي المفتي في إعدام 3 متهمين بـ«التخابر مع داعش» تعرف على رأي المفتي في إعدام 3 متهمين بـ«التخابر مع داعش»

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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، الأحد، بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقا، كما قضت بمعاقبة 3 آخرين بالسجن المؤبد و4 آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا في اتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.

كانت المحكمة قد احالة في الجلسة السابقة أوراق 3 متهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وجاء رأى المفتي أنه «ثبت لدار الإفتاء من واقع الأوراق وما تم فيها من تحقيقات أن المتهمين الثاني والثالث والرابع، اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة تخابر مع جماعات إرهابية خارج البلاد، وقاموا بالإتجار بالبشر بأن خطفوا المجني عليهم باستخدام القوة والعنف بقصد استغلالهم ماديا بطلب فدية من ذويهم نظير إطلاق سراحهم، وقاموا بتعذيبهم بدنيا ونفسيا ونتج عن ذلك وفاة أحد المجني عليهم، وقاموا بجرائم خطف أخرى لمواطنين مصريين حال تواجدهم بدولة ليبيا باستخدام الأسلحة النارية وحبسهم بمقر جماعتهم مكبلين أقدامهم محكمين وثاقهم وأوسعوهم ضرباً بعصيهم وأنزلوا بهم تعذيبات بدنية، ومن ثم يكون المتهمون مفسدين في الأرض ويستحقون أن ينطبق عليهم قول الله تعالى المبين في آية الحرابة، ألا وهو القتل حد حرابة لسعيهم في الأرض فسادا وترويعهم الآمنين وقتلهم المجني عليه، ليكون ذلك عبرة لهم ولأمثالهم ممن تسول لهم أنفسهم أن يرتكبوا مثل هذا الجرم الشنيع».

المصرى اليوم

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