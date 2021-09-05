وزير الرياضة ووجيه عزام يسلما أبطال مونديال الدراجات الميداليات باستاد القاهرة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ختام منافسات بطولة العالم للدراجات والتى تقام بمضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولى وتختتم منافساتها مساء اليوم تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ومن المقرر أن يقوم أشرف صبحى والدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي بتسليم اللاعبين المتوجين الميداليات التى سيحققونها فى الختام.

وكان حفل الافتتاح قد شهد حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وقيادات الاتحاد الدولى للعبة ووزارة الرياضة