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استعدادًا لاستقبال الطلاب: «سوسة» يتفقد الصيانة داخل المدن الجامعية ببنها (صور)

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استعدادًا لاستقبال الطلاب: «سوسة» يتفقد الصيانة داخل المدن الجامعية ببنها (صور) استعدادًا لاستقبال الطلاب: «سوسة» يتفقد الصيانة داخل المدن الجامعية ببنها (صور)

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أجرى الدكتور الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاعي خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدن الجامعية بجامعة بنها، الأحد، جولة تفقدية داخل المدن الجامعية بكفر سعد «بنين وبنات».

وقال بيان صحفي، الأحد، إن الجولة شملت الجولة التي شهدها الدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن، تفقد أعمال الصيانة التي تجرى بقطاعات المدن الجامعية في إطار الاستعدادات لاستقبال الطلاب في العام الدراسى الجديد، كما شملت تفقد ورشة إعادة تدوير مخلفات وكسر الاخشاب وتعظيم الاستفادة منها واستخدامها في الأثاث داخل المدن الجامعية والكليات.

وأكد الدكتور جمال سوسة، بحسب بيان، استمرار فتح باب التقدم للمدن الجامعية حتى يوم 24 سبتمبر الجاري على مستوى المدن الجامعية بشبرا ومشتهر وطوخ وبنها، على أن يتم اعلان نتائج قبول الطلاب في الأول من شهر أكتوبر، مشيرا إلى انه تقرر تسكين الطلاب وفقا لقواعد العام الماضى وهى أن الغرفة الواحدة تضم طالبين فقط، بدلاً من 4 طلاب، حرصًا على وجود تباعد بين الطلاب والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في غرف إقامة الطلاب واماكن تواجدهم.

وأضاف انه تقرر قبول 956 طالب وطالبة في المدن الجامعية على مستوى جامعة بنها، بالإضافة إلى قبول 176 طالب بالمبنى الفندقى ببنها بتكلفة اقتصادية ليصبح إجمالي ما سيتم قبوله هذا العام نحو 1132 طالب وطالبة، مؤكدًا أن المدن الجامعية تسعى لتقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية سواء في السكن أو التغذية أو وسائل التريض والترفيه بالإضافة إلى المعاملة الراقية لأبنائنا الطلاب، لاسيما وأن المدن الجامعية بجامعة بنها حاصلة على المواصفة القياسية «أيزو ٩٠٠٠١ لسنة ٢٠١٥»، في الجودة الإدارية.

الدكتور جمال سوسة يتفقد الصيانة داخل المدن الجامعية ببنها استعدادا لاستقبال الطلاب
الدكتور جمال سوسة يتفقد الصيانة داخل المدن الجامعية ببنها استعدادا لاستقبال الطلاب
الدكتور جمال سوسة يتفقد الصيانة داخل المدن الجامعية ببنها استعدادا لاستقبال الطلاب
الدكتور جمال سوسة يتفقد الصيانة داخل المدن الجامعية ببنها استعدادا لاستقبال الطلاب
الدكتور جمال سوسة يتفقد الصيانة داخل المدن الجامعية ببنها استعدادا لاستقبال الطلاب
الدكتور جمال سوسة يتفقد الصيانة داخل المدن الجامعية ببنها استعدادا لاستقبال الطلاب

المصرى اليوم

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