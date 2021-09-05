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الإمارات تدين استهداف الحوثيين المملكة بصواريخ باليستية وطائرات مفخخة

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الإمارات تدين استهداف الحوثيين المملكة بصواريخ باليستية وطائرات مفخخة الإمارات تدين استهداف الحوثيين المملكة بصواريخ باليستية وطائرات مفخخة
حثّت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال العدوانية

الإمارات تدين استهداف الحوثيين المملكة بصواريخ باليستية وطائرات مفخخة

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية، استهداف المناطق والأعيان المدنية في المنطقة الشرقية وجازان ونجران في المملكة العربية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، من خلال صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار مفخخة، اعترضتها ودمرتها قوات التحالف، ونجم عنها إصابة طفلين وتضرر منازل سكنية.

وأكدت دولة الإمارات في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعد دليلاً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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