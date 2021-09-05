أخبار عاجلة

عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957 -
طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة -
عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة -
نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج -
رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات -
أوباما: دوري 2021 لن يكون الأخير.. ومصطفى فتحي «هيكسر الدنيا» -
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق -
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. أمطار غزيرة على مكة ورياح وصواعق وتساقط البرد و"المدني" يحذر

Print
تركزت على أحياء وقرى الشرق الشمالي والسماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد

شاهد.. أمطار غزيرة على مكة ورياح وصواعق وتساقط البرد و

شهدت مكة المكرمة، اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تركزت على معظم أحياء وقرى شرق وشمال مكة المكرمة صاحبها رياح شديدة وصواعق رعدية تساقط معها البرد، مما أدى إلى سقوط أجزاء من الهناجر وبعض اللوحات المعلقة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة متهيأة لمزيد من الهطولات.

ودعا الدفاع المدني بمكة المكرمة إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

من جانبه أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة ‫مكة تشكل العاصمة المقدسة حتى الساعة 9 مساءً.

شاهد.. أمطار غزيرة على مكة ورياح وصواعق وتساقط البرد و

شاهد.. أمطار غزيرة على مكة ورياح وصواعق وتساقط البرد و

شاهد.. أمطار غزيرة على مكة ورياح وصواعق وتساقط البرد و

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام

"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام

"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم

"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم

"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية

"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية