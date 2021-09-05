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زعيم المقاومة في بنجشير: نرحب بمبادرة التفاوض مع «طالبان»

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زعيم المقاومة في بنجشير: نرحب بمبادرة التفاوض مع «طالبان» زعيم المقاومة في بنجشير: نرحب بمبادرة التفاوض مع «طالبان»

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أعلن زعيم «جبهة المقاومة الوطنية» المناهضة لـ«طالبان» والمتمركزة في إقليم بنجشير، أحمد مسعود، دعمه لمبادرة مجلس العلماء الأفغاني لإجراء مفاوضات رامية إلى إنهاء القتال بين الطرفين.

وقال مسعود، في بيان أصدره اليوم الأحد عبر «فيسبوك»: «ترحب جبهة المقاومة الوطنية بشكل عام قرار مجلس العلماء الأفغانيين لوقف الحرب بشكل عاجل... توافق جبهة المقاومة الوطنية على حل المشاكل الحالية والوقف الفوري للقتال ومواصلة عملية التفاوض وتأمل بأن تتخذ طالبان خطوات عملية لتلبية هذا المطلب من قبل العلماء الشرفاء».

المصرى اليوم

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