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مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء خلال أغسطس الماضى

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مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء خلال أغسطس الماضى مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء خلال أغسطس الماضى

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تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، خلال شهر أغسطس 2021، حيث أوضح أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 653 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع ، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومكتب خدمة المواطنين.

وأوضح المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاستجابات خلال شهر أغسطس شملت صدور 189 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن إجراء 217 عملية جراحية، وإصدار 13 قراراً خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

وأشار إلى أن مجهودات اللجنة خلال الشهر الماضي تضمنت أيضاً توفير الإجراءات الطبية لـ 89 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لإجمالي 69 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 33 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت الدكتور حسام المصري إلى أن لجنة الاستغاثات الطبية رصدت 7 منشورات كاذبة عبر صفحات التواصل الاجتماعي خلال الفترة المشار إليها، تم التعامل معها قانونياً، مؤكدا حرص اللجنة على توعية المواطنين بأهمية التأكد من صحة مثل هذه المنشورات والاستغاثات من خلال الرجوع إلى الجهات الحكومية المختصة.

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