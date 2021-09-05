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16 سبتمبر.. انطلاق معرض «أهلا مدارس» بأرض المعارض بمدينة نصر

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16 سبتمبر.. انطلاق معرض «أهلا مدارس» بأرض المعارض بمدينة نصر 16 سبتمبر.. انطلاق معرض «أهلا مدارس» بأرض المعارض بمدينة نصر

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تطلق وزارة والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الاتحاد للغرف التجارية والغرفة التجارية بالقاهرة، اعتبارا من 16 سبتمبر الجارىً معرض «أهلا مدارس» بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء لطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الاسواق الاخرى، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب في المراحل التعليم المختلفة، وأيضا توفير المنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكافة مستلزمات الغذائية التي يحتاجها «سندوتش الطلاب»، كما وجه الوزير بمد المعرض بكافة المستلزمات طوال فترة إقامته.

وأوضح أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المعرض سيتضمن كافة المستلزمات والأدوات المكتبية وكل ما يحتاجه الطلاب داخل المعرض، بالتعاون بين وزارة التموبن والاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية بالقاهرة حيث سيشارك كبار الشركات المنتجة بأسعار مخفضة،وتصل نسبه التخفيضات إلى 30%، كما سيتم توزيع العديد من نقط التطهير داخل المعرض، بجانب أيضا زيادة عرض الممرات بالمعرض لإتاحة مسافة كبيرة لتحرك الزوار ومنع أي تزاحم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

المصرى اليوم

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