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تحذير شديد من «هيئة الدواء» من استخدام «مراهم» تحتوي على «كورتيزون» للأطفال

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تحذير شديد من «هيئة الدواء» من استخدام «مراهم» تحتوي على «كورتيزون» للأطفال تحذير شديد من «هيئة الدواء» من استخدام «مراهم» تحتوي على «كورتيزون» للأطفال

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أكدت هيئة الدواء المصرية، ضرورة توخي الحذر عند استخدام الكريمات أو المراهم التي تحتوي على الستيرويدات (الكورتيزونات) لعلاج التهاب الجلد الحفاضي للأطفال لما قد يسببه من خطورة بالغة.

وقالت الهيئة إن أغلب هذه الأدوية تستخدم فقط إذا أوصى بها طبيب الأطفال أو طبيب الأمراض الجلدية بها و لمدة محددة، وأضافت أن استخدام الستيرويدات القوية ممنوع للأطفال أقل من سنة.

وأضافت الهيئة أنه يمكن علاج الطفح الجلدي الناتج عن الحفاض والتخلص منه بسهولة من خلال اتباع الأم نصائح العناية المنزلية للطفل، أهمها الحفاظ على منطقة الحفاض نظيفة وجافة، وتهوية هذه المنطقة قدر المستطاع، واستخدام الكريمات و المراهم التي يمكن استخدامها دون وصفة طبية والتي تلطف و تحمي بشرة الطفل، واستحمام الطفل يوميا، كذلك يمكن استشارة الصيدلي لوصف أحد الكريمات أو المراهم التي يمكن صرفها دون وصفة طبية، و في حالة عدم التحسن يجب استشارة الطبيب.

المصرى اليوم

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