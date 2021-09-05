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حقق لاعبو منتخب مصر للكاراتيه 5 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزيه في ختام منافسات الكاتا والكوميتيه ببطولة البريميرليج الدولية المقامة في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.

وتوج عبدالله ممدوح بذهبية وزن 75 كجم رجال بعد الفوز على بطل النمسا في نهائي بطولة البريميرليج الدولية.

بينما توج مالك سلامه بذهبية الدوري العالمي للكارتيه وزن 60 كجم رجال بعد الفوز على بطل الجزائر في النهائي.

وتوج يوسف بدوي بذهبية الدوري العالمي بوزن تحت 84 كجم بعد فوزه على زميله المصري في النهائي بينما حصد وتوج طه طارق بذهبية وزن +84 كجم.

بينما توجت أريج راشد بفضية وزن 50 كجم في بريميرليج الكاراتيه بالقاهره بعد خسارتها من لاعبه الفلبين.

وحصدت سهيلة ابو إسماعيل بذهبية وزن ٦٨ كجم بعد فوزها على بطلة أوكرانيًا بنتيجة ٢-١.

وحصد الميدالية الفضية كل من عمر أشرف وزن ٨٢ كجم وحازم احمد وزن +٨٤ بجانب فضية فريق الكاتا رجال .

وتوجت نورسين على بالميدالية البرونزية في وزن تحت 61 كجم، كما حققت ياسمين الجويلي نفس الميدالية في وزن تحت 50 كجم، وحققت حبيبة محمد الميدالية البرونزية في وزن فوق 68 كجم وريم سلامة برونزية وزن 50 كجم ومحمد رمضان وزن 84 مجم ولاعبو كاتا الرجال (ب) بالميدالية البرونزية في البطولة الدولية.

ويشارك في البطولة العالمية والتي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة إلى 247 لاعبا ولاعبة يمثلون 50 دولة.