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محافظ الشرقية يلتقي نقيب المحامين بشمال المحافظة لبحث أوجه التعاون

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محافظ الشرقية يلتقي نقيب المحامين بشمال المحافظة لبحث أوجه التعاون محافظ الشرقية يلتقي نقيب المحامين بشمال المحافظة لبحث أوجه التعاون

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التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الأحد، كمال البحطيطي نقيب محامين شمال الشرقية، والوفد المرافق له من أعضاء مجلس النقابة، لبحث وتعزيز أوجه التعاون بين النقابة والمحافظة، وتقديم التهنئة بمناسبة العيد القومي لمحافظة الشرقية.

أكد محافظ الشرقية اعتزازه بدور نقابة المحامين، كونها تمثل صوت المحامين الصادق للمطالبة بحقوقهم والتعبير عن أمالهم وطموحاتهم للمشاركة في بناء الوطن ورفعته، شاكراً تهنئته الرقيقة بمناسبة العيد القومي للمحافظة والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، مشيراً إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو آفاق من التقدم والازدهار في شتى القطاعات، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح .

ومن جانبه، أشاد نقيب محامين شمال الشرقية بمجهودات المحافظ، والجهاز التنفيذي في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ،والتواصل المباشر والدائم معهم والتعرف على إحتياجاتهم وتلبية طموحاتهم، وقال نعمل جميعاً من أجل مصلحة المواطن الشرقاوي وتوفير حياة كريمة وآمنة له.

وفى نهاية اللقاء، أهدى نقيب محامين الشرقية درع النقابة لمحافظ الشرقية، تقديراً لمجهوداته الملموسة على أرض الواقع والنهوض بشتى المجالات بالمحافظة.

المصرى اليوم

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