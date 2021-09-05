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رئيس جامعة المنوفية يتفقد تجهيزات معامل الذكاء الاصطناعي

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رئيس جامعة المنوفية يتفقد تجهيزات معامل الذكاء الاصطناعي رئيس جامعة المنوفية يتفقد تجهيزات معامل الذكاء الاصطناعي

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تفقد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، تجهيزات معامل كلية الذكاء الاصطناعي، التي تُعد أحدث كليات جامعة المنوفية، والتي صدر قرار بدء الدراسة بها في العام الدراسي القادم.

وقام «مبارك»، يرافقه الدكتور أسامة عبدالرؤوف، القائم بعمل عميد الكلية، بتفقد جميع المعامل وما تضمه من أحدث أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، واستعدادات الكلية لاستقبال الطلاب لدراسة مختلف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والإسهام في تنفيذ استراتيجية للذكاء الاصطناعي.

وأشاد «مبارك» بتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة والأقسام العلمية التي سيتم التخصص بها لتخريج طالب متميز بأقسام علوم البيانات، وذكاء الآلة، والأمن السيبراني، وهندسة النظم الذكية، للعمل كمطور برمجيات في القطاعات المختلفة.

المصرى اليوم

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