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تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية سير العمل بأماكن التطعيم ضد فيروس كورونا والتى بدأت عملها بناء على توجيهات رئيس الجامعة خلال اجتماعه باللجنة العليا للإشراف على تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

قام مبارك بزيارة كليتى الحاسبات والمعلومات والتربية وتفقد نقاط إعطاء التطعيمات بهما تحت إشراف الإدارة العامة للشئون الطبية والمستشفيات الجامعية، وتوافد عدد كبير لأخذ التطعيمات عقب تسجيلهم على الموقع الإلكتروني وتحديد موعد التطعيم، والتأكد من الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد البينى وارتداء الكمامة كشرط أساسي.

أكد رئيس الجامعة أن الأماكن تم تجهيزها بالكامل مساهمة في تنفيذ خطة الدولة للتصدى لانتشار فيروس كورونا، مع الوضع في الاعتبار أن اللقاح اجباري على جميع الطلاب والإداريين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ولن يسمح لأي طالب بالتواجد داخل الكلية أو متابعة العملية التعليمية دون الحصول على جرعتي اللقاح، والتسجيل يكون عن طريق موقع وزارة الصحة والسكان على هذا الرابط: http://www.egcovac.mohp.gov.eg

‏حيث يقوم الشخص بتسجيل الاسم والرقم القومي وتاريخ الميلاد واختيار محل الإقامة، وفي حالة وجود أي أمراض مزمنة تذكر، ويقوم الطالب بإدخال رقم محموله للتسجيل وينتظر ١٠ ثوان لوصول رسالة تأكيد sms على هاتفه تحتوي على ٦ أرقام، يقوم بإدخال ال ٦ ارقام الواردة على محموله في خانة التحقق أسفل خانة رقم الهاتف داخل موقع التسجيل، ثم يكمل البيانات ويختار الاختيارات التي تناسبه ثم يحصل في النهاية على رقم الطلب المكون من ٢٠ رقم، و‏يحضر الطالب رقم الطلب بالإضافة إلى صورة الرقم القومي ويتوجه للكلية التي بها نقطة لإعطاء التطعيمات للحصول على اللقاح.