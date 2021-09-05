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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن روسيا تلقت إشارات من برلين وباريس بشأن لقاء ما، لكن لم يجر الحديث عن إجرائه في إطار مجموعة السبع الكبار.

وفي تعليقها على تصريح وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيغي، الذي ورد فيه أنه من المقرر إجراء لقاء لوزراء خارجية بلدان مجموعة السبع الكبار، بمشاركة روسيا والصين في 8 سبتمبر الجاري، قالت زاخاروفا: «لقد تلقينا منذ يومين إشارات من برلين وباريس بشأن لقاء ما، لكن الحديث لم يدر عن مجموعة السبع الكبار. ثم ظهر بيان لطوكيو (تصريح وزير الخارجية) بشأن لقاء مجموعة السبع».

ويأتي كل ذلك في ضوء التصريحات المتناقضة لمجموعة السبع الكبار بشأن روسيا، وخاصة بشأن مشاركتها وعدم مشاركتها في هذه المجموعة. نشهد هناك غياب فهم واضح لنوايا شركائنا، ما الذي يريدونه من أنفسهم، ومن العالم المحيط بهم«.

وكان وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيغي، قد أعلن في وقت سابق من هذا اليوم أنه من المقرر أن يجري في 8 سبتمبر الجاري اجتماع لوزراء خارجية بلدان مجموعة السبع الكبار بمشاركة وزراء من روسيا والصين، وذلك لمناقشة التطورات الأخيرة في أفغانستان.