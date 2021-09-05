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إسرائيل تستعد لتطعيم مواطنيها بالجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

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إسرائيل تستعد لتطعيم مواطنيها بالجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إسرائيل تستعد لتطعيم مواطنيها بالجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

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قال مفوّض في الإسرائيلية إن وزارة الصحة تستعد لإطلاق حملة تطعيم بجرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف مفوّض فيروس كورونا في الحكومة الإسرائيلية، البروفيسور سلمان زرقا، في مقابلة له مع هيئة البث الاسرائيليّة باللغة العبريّة (كان): «الجمهور يؤمن بالنظام الصحي الاسرائيليّ، وكنا أول من بدأ حملة التطعيم في العالم، وأول من يحصل على الجرعة الثالثة، الآن سنبدأ أيضًا بالتحضير للجرعة الرابعة، وذلك لنتفادى أي متحور من فيروس كورونا قد يدخل بلادنا».

ولفت زرقا إلى أن التجمهرات والاجتماعات الكبيرة قد تعرقل مساعي حصر الوباء في إسرائيل، ودعا جميع المواطنين إلى التحلي بأكبر قدر من الحيطة والحذر، بما في ذلك الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بجرعاته الثلاث.

وفي سياق متصل أعلنت قناة «كان» ايضا أن إسرائيل تجري محادثات لشراء ملايين إضافية من جرعات اللقاح، بتكلفة تصل إلى عدة مليارات من الشواقل، لغرضين محتملين: الأول، أن جرعة اللقاح الرابعة ستكون مطلوبة في الوقت القريب في حال تفشي متحور جديد من الفيروس، والاحتمال الثاني هو أن الموافقات التي طال انتظارها ستكون متاحة لتوسيع حملة التطعيم للأطفال دون سن 12 عاما، وبالتالي حل بعض المشاكل في نظام التعليم وانتظام الدراسة الوجاهيّة بشكل مستمر في جميع المدارس.

المصرى اليوم

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