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محاولات لإجلاء المغربي من غينيا بعد الانقلاب العسكري

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محاولات لإجلاء المنتخب المغربي من غينيا بعد الانقلاب العسكري محاولات لإجلاء المغربي من غينيا بعد الانقلاب العسكري

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تقوم السلطات المغربية بمحاولات مكثفة وسريعة من أجل إعادة بعثة المنتخب الأول من غينيا في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها العاصمة كوناكري بعد الانقلاب العسكري واعتقال رئيس الجمهورية.

وكان من المقرر أن يحل «أسود الأطلسي» ضيفًا على الغيني مساء غد، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى 2022.

ونقلت وسائل إعلام مغربية تصريحات حكومية تفيد بمواصلة العمل على قدم وساق لإعادة المنتخب الوطني في أقرب وقت، رغم غياب التوضيحات الرسمية من الجانب الغيني.

ويحتل منتخب المغرب صدارة جدول ترتيب المجموعة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 برصيد 3 نقاط، فيما تتواجد غينيا في الوصافة بنقطة واحدة حققتها من التعادل مع غينيا بيساو.

المصرى اليوم

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