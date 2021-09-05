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تقوم السلطات المغربية بمحاولات مكثفة وسريعة من أجل إعادة بعثة المنتخب الأول من غينيا في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها العاصمة كوناكري بعد الانقلاب العسكري واعتقال رئيس الجمهورية.

وكان من المقرر أن يحل «أسود الأطلسي» ضيفًا على المنتخب الغيني مساء غد، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ونقلت وسائل إعلام مغربية تصريحات حكومية تفيد بمواصلة العمل على قدم وساق لإعادة المنتخب الوطني في أقرب وقت، رغم غياب التوضيحات الرسمية من الجانب الغيني.

ويحتل منتخب المغرب صدارة جدول ترتيب المجموعة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 برصيد 3 نقاط، فيما تتواجد غينيا في الوصافة بنقطة واحدة حققتها من التعادل مع غينيا بيساو.