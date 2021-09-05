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أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وصواعق رعدية تشهدها جازان

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أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وصواعق رعدية تشهدها جازان أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وصواعق رعدية تشهدها جازان
الدفاع المدني يدعو لاتخاذ جميع التدابير واتباع إرشادات السلامة

أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وصواعق رعدية تشهدها جازان

تشهد حاليًّا منطقة جازان أجواء متقلّبة؛ حيث اجتاحت موجة أمطار مصحوبة برياح شديدة عددًا من المحافظات، حيث اقتلعت عددًا من الأشجار واللوحات.

من جانبها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من مخاطر الأمطار والسيول، ودعت الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصًا على سلامتهم.

وبيّنت أنه تم إبلاغ دوريات السلامة لمتابعة وضع الأودية وتوعية السكان من مخاطرها ورفع التقارير اللازمة، داعيًا الجميع إلى الالتزام بإرشادات الدفاع المدني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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