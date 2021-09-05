أخبار عاجلة

طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة -
عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية -
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993 -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة -
نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج -
رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات -
أوباما: دوري 2021 لن يكون الأخير.. ومصطفى فتحي «هيكسر الدنيا» -
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق -
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس جامعة جازان: انتهجنا الشفافية في القبول وكرّمنا المتميزين

Print
رحّب بكل الطلبة مع العودة الحضورية الآمنة للدراسة

رئيس جامعة جازان: انتهجنا الشفافية في القبول وكرّمنا المتميزين

قال رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني: إن الجامعة انتهجت الشفافية في القبول، وترحب بكل طلبتها المنتظمين والمستجدين مع العودة الحضورية الآمنة للدراسة.

وشدد على ضرورة التقيد بالتوجيهات وبتعليمات وزارة الصحة بأخذ جرعتين من لقاح كورونا، مضيفًا أن الجامعة لن تسمح بدخول مرافقها لمن لم يحصل على جرعتَيْ لقاح، وسيلغى تسجيل الطالب للمقررات ما لم يستكمل الجرعات، وأن الجامعة لن تدخر جهدًا في تقديم الخدمات لجميع منسوبيها من أجل مواصلة مسيرتها المتميزة.

جاء ذلك خلال رعايته لقاء الطلبة المستجدّين للعام الأكاديمي 1443هـ، وتكريم الطلبة المتفوقين للعام 1442هـ، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والطلبة على مسرح كلية إدارة الأعمال، والذي شهد تكريم المتفوقين والمتفوقات خلال العام الجامعي الماضي متمنيًا التوفيق للجميع.

ودشّن في بداية اللقاء معرض تهيئة الطلبة المستجدين الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بمشاركة عمادة القبول والتسجيل وعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات وعمادة شؤون المكتبات.

بعدها انطلقت فعاليات اللقاء المفتوح بمشاركة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة فاطمة عقيلي، وعميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي، وعميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي، ووكيل عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات لتقنية المعلومات الدكتور أحمد المالكي، وأدار اللقاء المشرف على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام موسى محرق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام

"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام

"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم

"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم

"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية

"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية