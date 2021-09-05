في أول مشاركة لمنتخب ستريت وورك أوت بفوز جمال أحمد بفضية العالم في strength

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فاز اللاعب أحمد جمال، لاعب منتخب مصر ل"ستريت وورك أوت"، بالمركز الثاني ببطولة العالم في فئة "Strength"، وذلك خلال منافسته ببطولة العالم المقامة بروسيا.



وتضم البعثة 4 لاعبين هم مازن أحمد، وعبدالرحمن ممدوح، وأشرف عادل، وأحمد جمال السيد. وتتضمن البطولة 5 فئات مختلفة هي «MEN Freestyle»، و«WOMEN Freestyle»، و«MEN Strength»، و«WOMEN Strength»، و«MEN Power» .



ويشارك اللاعبان مازن أحمد وعبدالرحمن ممدوح في فئة «MEN Freestyle»، بينما يشارك اللاعب أشرف عادل في فئة «MEN Power»، ويشارك اللاعب أحمد جمال في فئة «MEN Strength».