أخبار عاجلة

طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة -
عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية -
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993 -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة -
نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج -
رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات -
أوباما: دوري 2021 لن يكون الأخير.. ومصطفى فتحي «هيكسر الدنيا» -
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق -
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيسي لماكرون: «الناتو» وواشنطن فشلا في أفغانستان وإيران مستعدة لتوفير الأمن في هذا البلد

Print
رئيسي لماكرون: «الناتو» وواشنطن فشلا في أفغانستان وإيران مستعدة لتوفير الأمن في هذا البلد رئيسي لماكرون: «الناتو» وواشنطن فشلا في أفغانستان وإيران مستعدة لتوفير الأمن في هذا البلد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد.

وأكد رئيسي خلال الاتصال أن «سياسات الناتو والولايات المتحدة في أفغانستان فشلت، وعلينا جميعا توفير ظروف تحظى بقبول كافة أطياف الشعب الأفغاني».

وأضاف أن «إيران مستعدة لتوفير الأمن والاستقرار والسلام في هذا البلد».

وأوضح الرئيس الإيراني أن بلاده تؤيد أي مبادرة وخطوة من شأنها ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة ودول الجوار، لافتا إلى أن «أفضل ما نستطيع تقديمه لأفغانستان هو السماح للشعب الأفغاني بتقرير مصيره».

وشدد رئيسي: «تنظيم داعش تحت أي مسميات كنا نعتبره جماعة إرهابية ونعتقد بضرورة مواجهتها».

كما أعرب الرئيس الإيراني عن دعمه «علاقات متينة ومتوازنة بين البلدين»، مؤكدا أن مصالح البلدين «تستوجب منع أي تدخل أجنبي في علاقاتنا الثنائية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957

«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957

طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة

طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة

«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012

«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012

«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993

«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993