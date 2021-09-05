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شاهد أول لرئيس غينيا ألفا كوندي بعد اعتقاله جراء انقلاب عسكري

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شاهد أول فيديو لرئيس غينيا ألفا كوندي بعد اعتقاله جراء انقلاب عسكري شاهد أول لرئيس غينيا ألفا كوندي بعد اعتقاله جراء انقلاب عسكري

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تداولت وسائل إعلام لقطات قيل إنها تظهر رئيس غينيا ألفا كوندي عقب اعتقاله اليوم الأحد جراء انقلاب عسكري شهده بلده.

وتظهر هذه اللقطات الرئيس كوندي البالغ من العمر 83 عاما محاطا بمجموعة من العسكريين في مكتبه وداخل مركبة، بحسب موقع « اليوم».

ويقف وراء الانقلاب عناصر في وحدة المهام الخاصة في الجيش وقائدها مامادي دومبوي الذي أعلن في رسالة مسجلة عن حل ووقف العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد.

وشهدت مناطق متفرقة من عاصمة غينيا مدينة كوناكري منذ صباح اليوم إطلاق نار كثيف.

المصرى اليوم

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