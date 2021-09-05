سيراميكا كليوباترا يستعد للموسم الجديد بمعسكر في شرم الشيخ

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أعلن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن موعد انطلاق معسكر التحضير للموسم الكروي الجديد.

وحدد «شعبان»، الأربعاء المقبل، لبدء فترة الإعداد، عبر معسكر مغلق لمدة أسبوعين، بمدينة شرم الشيخ، لرفع معدلات اللياقة البدنية، وانتظارًا لحسم ملف الصفقات الجديدة، والعمل على إحداث التجانس بين جميع اللاعبين.

وكان فريق سيراميكا كليوباترا قد حقق نتائج جيدة في الموسم الأول له بمسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي، حيث أنهى المسابقة في المركز العاشر برصيد 39 نقطة.

ولم يدعم الفريق حتى الآن صفوفه بأي صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.