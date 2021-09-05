أخبار عاجلة

طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة -
عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية -
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993 -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة -
نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج -
رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات -
أوباما: دوري 2021 لن يكون الأخير.. ومصطفى فتحي «هيكسر الدنيا» -
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق -
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لاعب الاهلي يوجه رسالة لشيكابالا بعد حلقة عمرو أديب: «يا أبو قلب أبيض»

Print
لاعب الاهلي يوجه رسالة لشيكابالا بعد حلقة عمرو أديب: «يا أبو قلب أبيض» لاعب الاهلي يوجه رسالة لشيكابالا بعد حلقة عمرو أديب: «يا أبو قلب أبيض»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انتقد محمود أبو الدهب، نجم الأهلي السابق، أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، بسبب ما فعله خلال مراسم تتويج ببطولة الدورى الممتاز.


وقال أبو الدهب فى تصريحات إذاعية : "شيكابالا دائما يتحمل المسؤولية والجميع تعاطف معه، واتعجب من قرار إيقافه، ويجب رفع الإيقاف عنه، فهو لاعب قلبه ابيض وأتمنى أن يحافظ على نفسه خلال الفترة المقبلة".


وأضاف: "كان يجب على لاعبى الزمالك أن لا يتركوا شيكابالا وحده خلال أزمته فى مباراة التتويج بالدورى، واحمد مجاهد ليس دوره أن يمنع اللاعبين من النزول".

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق

سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق

أوباما: لن أرحل إلا بموافقة الزمالك.. ورقم «11» نحس

أوباما: لن أرحل إلا بموافقة الزمالك.. ورقم «11» نحس

عواد يقترب من البقاء مع الزمالك

عواد يقترب من البقاء مع الزمالك

مران الزمالك.. أوباما يخوض تدريبات خاصة

مران الزمالك.. أوباما يخوض تدريبات خاصة