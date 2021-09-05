لاعب الاهلي يوجه رسالة لشيكابالا بعد حلقة عمرو أديب: «يا أبو قلب أبيض»

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انتقد محمود أبو الدهب، نجم الأهلي السابق، أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، بسبب ما فعله خلال مراسم تتويج الزمالك ببطولة الدورى الممتاز.



وقال أبو الدهب فى تصريحات إذاعية : "شيكابالا دائما يتحمل المسؤولية والجميع تعاطف معه، واتعجب من قرار إيقافه، ويجب رفع الإيقاف عنه، فهو لاعب قلبه ابيض وأتمنى أن يحافظ على نفسه خلال الفترة المقبلة".



وأضاف: "كان يجب على لاعبى الزمالك أن لا يتركوا شيكابالا وحده خلال أزمته فى مباراة التتويج بالدورى، واحمد مجاهد ليس دوره أن يمنع اللاعبين من النزول".