وزارة الرياضة تطلق فعاليات المرحلة الثانية من نموذج محاكاة اللجنة الأوليمبية الدولية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انطلقت فعاليات المرحلة الثانية من نموذج محاكاة اللجنه الاوليمبية الدولية الذي تنفذه الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالجامعات بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الكيان الشبابي سند شباب الصعيد، وتستمر المرحلة الثانية من النموذج حتي الخميس المقبل.

بدأت الفعاليات بشرح نموذج المحاكاة ومراحله المختلفة، والنماذج التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة من نماذج محاكاة للشباب وعدة برامج ومشروعات متنوعة لإحداث حراك واضح بين أوساط الشباب في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية الايجابية لهم.

كما تم التعريف بالنموذج، وكيفية تطبيقه، ومراحله المكونه من 4 مراحل تتمثل في مرحلة التسجيل والاختيار ثم مرحلة التدريب وورش العمل ثم مرحلة المقابلات الشخصيه والمرحلة الأخيرة مرحلة التدشين والتطبيق الفعلى للنموذج بناءً على ما تم من معلومات وتدريبات، وصولاً لمشاركة العدد المستهدف وهو 207 عضو يمثلون أعضاء اللجنة الاوليمبية الدوليه، والممثلين للبلدان.

ووجه الكيان الشبابي سند شباب الصعيد الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم والمستمر لشباب مصر وتنفيذ المبادرات الشبابية، موجهاً الشكر كذلك إلى جميع قيادات وإدارات وزارة الشباب والرياضة على دعم الشباب وفي مقدمتهم إدارة النشاط الطلابى بالجامعات ومركز المعلومات والمركز الإعلامي.

وتستمر المرحلة الثانية من النموذج لمدة أسبوع كامل تشمل مجموعة من المحاضرات يشارك بها الدكتور عمرو حداد والدكتور يوسف الورداني مساعدي وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد حمدى حسن نائب رئيس سند شباب الصعيد ومسئول التسويق الرياضي والعلاقات العامة بالشباب والرياضة، والدكتور محمد ابراهيم مغاورى أستاذ مساعد ورئيس قسم الإدارة الرياضية جامعة الوادى الجديد، الدكتور محمد فوزى أستاذ الإدارة الرياضية جامعة المنيا والمحاضر بعدة اكاديميات دولية، الدكتور عزالدين محمد أحمد على.

استاذ الادارة الرياضية بجامعة حلوان والمحاضر بالتضامن الأوليمبي، الدكتور حسام رضوان كامل أستاذ الإدارة الرياضية جامعة حلوان والخبير بمجال الألعاب الأوليمبية، الدكتور بسام ابو الليل مدرس بكلية التربية الرياضية جامعة اسيوط ومنسق مساعد لجنة الرياضه بسند شباب الصعيد، الدكتور عمرو احمد جبر رئيس الأكاديمية الأوليمبية، الدكتور ابراهيم حسين ابراهيم استاذ ورئيس قسم الإدارة الرياضية الاسبق جامعة أسيوط.