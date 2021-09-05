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تغريم لاعب أمريكى ١٠ الآف دولار بسبب استخدامه حقيبة لونها وردى

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تغريم لاعب أمريكى ١٠ الآف دولار بسبب استخدامه حقيبة لونها وردى تغريم لاعب أمريكى ١٠ الآف دولار بسبب استخدامه حقيبة لونها وردى

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انتقد اللاعب الأمريكي، ريلي أوبيلكا، قرار الاتحاد الأمريكي للتنس، بتغريمه 10 آلاف دولار، لاستخدامه حقيبة تخالف الشروط خلال إحدى مباريات بطولة أمريكا المفتوحة، الأسبوع الماضي.

وأعلن الاتحاد الأمريكي للتنس أن الحقيبة التي استخدمها أوبيلكا خلال فوزه في الدور الثاني الخميس الماضي، على الإيطالي لورينتسو موسيتي، تخالف شروط البطولة الخاصة بحجم الرمز الخاص بالجهة المنتجة.

وقال أوبيلكا بعد فوزه في الدور الثالث للبطولة على الجورجي، نيكولوز باسيلاشفيلي: «أقول كيف لأمريكا المفتوحة أن تقدم على مثل هذه المزحة. 10 آلاف دولار بسب حقيبة وردية اللون. ما هذا».

وأشار أوبيلكا إلى أنه لم يعلم بأمر الغرامة إلا من خلال تعليق لأحد الصحفيين على موقع «تويتر».

وهذه هي الغرامة الأكبر في نسخة البطولة الحالية حتى الآن.

المصرى اليوم

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