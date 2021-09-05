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تتصدر جدول ترتيب ميداليات بطولة العالم للدراجات

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روسيا تتصدر جدول ترتيب ميداليات بطولة العالم للدراجات تتصدر جدول ترتيب ميداليات بطولة العالم للدراجات

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يتصدر الروسي لناشئي وناشئات الدراجات جدول ترتيب منافسات بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، التي تستضيفها ، وتُختتم منافساتها اليوم، بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح .
ورغم تبقي 5 سباقات في ختام البطولة، ستبدأ في الفترة المسائية، فإن المنتخب الروسي يتصدر جدول الترتيب بجدارة حتى الآن، وحصد 13 ميدالية متنوعة، بواقع 9 ميداليات ذهبية و4 ميداليات برونزية، وهو ما يجعله على مشارف حصد لقب البطولة، حيث تتبقى 5 نهائيات في الفترة المسائية، وعدد ذهبيات المنتخب الروسي هو الأعلى، ومن الصعب أن يتخطي أي منتخب آخر رصيد 9 ميداليات ذهبية.
وجاء المنتخب الألماني في المركز الثاني بجدول الترتيب حتى الآن برصيد 8 ميداليات متنوعة، بواقع ذهبيتين وخمس فضيات وبرونزية واحدة، فيما يحتل المنتخب الكندي المركز الثالث حتى الآن برصيد 3 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضية واحدة.

المصرى اليوم

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