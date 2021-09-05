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يتصدر المنتخب الروسي لناشئي وناشئات الدراجات جدول ترتيب منافسات بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، التي تستضيفها مصر، وتُختتم منافساتها اليوم، بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ورغم تبقي 5 سباقات في ختام البطولة، ستبدأ في الفترة المسائية، فإن المنتخب الروسي يتصدر جدول الترتيب بجدارة حتى الآن، وحصد 13 ميدالية متنوعة، بواقع 9 ميداليات ذهبية و4 ميداليات برونزية، وهو ما يجعله على مشارف حصد لقب البطولة، حيث تتبقى 5 نهائيات في الفترة المسائية، وعدد ذهبيات المنتخب الروسي هو الأعلى، ومن الصعب أن يتخطي أي منتخب آخر رصيد 9 ميداليات ذهبية.

وجاء المنتخب الألماني في المركز الثاني بجدول الترتيب حتى الآن برصيد 8 ميداليات متنوعة، بواقع ذهبيتين وخمس فضيات وبرونزية واحدة، فيما يحتل المنتخب الكندي المركز الثالث حتى الآن برصيد 3 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضية واحدة.