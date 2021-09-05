شاهد.. صاعقة رعدية تضرب "برج اتصالات" بمكة

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على طريق جعرانة الرابط بينها والعاصمة المقدسة

ضربت صاعقة رعدية، قبل قليل، برج اتصالات بمكة المكرمة، دون تسجيل أي إصابات في الأرواح.

وفي التفاصيل، كما كشفها مصور الصاعقة "وائل الحتيرشي"، فإن الصاعقة ضربت برج الاتصالات على طريق جعرانة الرابط بين الجعرانة والعاصمة المقدسة؛ لافتاً بأنه كان يوثق الأمطار بالصدفة عندما ضربت الصاعقة الرعدية البرج؛ ما أدى إلى توقف المارة؛ حيث يقع البرج على مقربة من الطريق.

وشهدت مكة المكرمة أمطارًا تراوحت شدتها ما بين متوسطة إلى غزيرة، وتركزت غزارتها على الأحياء الشرقية والشمالية الشرقية.