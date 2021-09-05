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مازالت أزمة الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز، تسيطر على جماهير ومسؤولى القلعة البيضاء، بسبب رغبتهم في تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وتكشف «المصرى اليوم» كواليس أزمة الصفقة، التي تعطلت بشكل مفاجىء بعد وصول المفاوضات لمراحل متقدمة.

طلب الزمالك التعاقد مع، عبدالله السعيد ونبيل عماد دونجا وعمر جابر وأحمد أيمن منصور.

فيما طلب بيراميدز التعاقد مع، محمد عبدالغنى، مصطفى فتحي، محمد عواد، عبدالله جمعة أو احمد ابو الفتوح

ورفض الزمالك الإستغناء عن مصطفى فتحي واحمد ابو الفتوح ومحمد عواد، فيما ابدى مرونة في رحيل عبدالله جمعة ومحمد عبدالغنى لنادى بيراميدز في اطار الصفقة.

فيما رفض بيراميدز الإستغناء عن نبيل عماد دونجا، مع ابداء مرونة في انتقال عبدالله السعيد وعمر جابر واحمد ايمن منصور في اطار الصفقة التابدلية.

رفض الزمالك لانتقال ثلاثي الفريق لبيراميدز اغضب مسؤولى الأخير، مما دفعهم لإصدار بيان رفض التفريط في عبدالله السعيد.

موقف الزمالك قوى في المفاوضات بسبب رغبة الرباعى في الإنتقال للزمالك، وعرضهم الإستغناء عن مستحقاتهم لدى بيراميدز، بالإضافة إلى تقليل عقودهم مع القلعة البيضاء لتسهيل اتمام الصفقة، ومن المتوقع ان تشهد الأيام المقبلة انفراجة في هذه الأزمة.

وفى حالة فشل إتمام الصفقة التبادلية، سيركز الزمالك كافة جهوده للتعاقد مع عبدالله السعيد بعد ترحيب اللاعب ورغبته في الانتقال للقلعة البيضاء وموافقته على تلقيل راتبه من اجل التواج في الزمالك الموسم المقبل.