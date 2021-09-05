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كاتب سعودي: هذا سبب تردد شائعة فرض رسوم دفن الموتى الآن!

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كاتب سعودي: هذا سبب تردد شائعة فرض رسوم دفن الموتى الآن! كاتب سعودي: هذا سبب تردد شائعة فرض رسوم دفن الموتى الآن!
قال: لو فُرِضت غرامات على الشائعات لتحققت إيرادات هائلة

كاتب سعودي: هذا سبب تردد شائعة فرض رسوم دفن الموتى الآن!

يكشف الكاتب الصحفي خالد السليمان السبب وراء ظهور وتردد شائعة رسوم دفن الموتى الآن، خاصة مع نفي مصادر مطلعة وجود أي رسوم بلدية بهذا الشأن، لافتاً إلى أن حفل تدشين مؤسسة إكرام الموتى الأهلية كان وراء الشائعة!

سبب شائعة رسوم دفن الموتى

وفي مقاله "رسوم دفن الموتى!" بصحيفة "عكاظ"، يقول "السليمان": "نفت مصادر مطلعة في بعض الصحف أن يكون هناك أي رسوم بلدية على خدمات دفن الموتى في المقابر أو أن يكون هناك أي قرار أو تنظيم بخصوصها، وهذا النفي بدد شائعة ظهرت مع إعلان مشاركة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل في حفل تدشين مؤسسة إكرام الموتى الأهلية!".

لو فرضت رسوم على كل شائعة

ويعلق "السليمان" قائلاً: "ولو فرضت رسوم على كل شائعة تظهر في المجتمع لتحققت إيرادات هائلة، فأسهل وأسرع بضاعة تنتج وتروج عندنا وتعرض في دكاكين منصات التواصل الاجتماعي هي الشائعة!.. والحقيقة لا توجد خدمات دفن بالمعنى الحقيقي تقدمها المقابر أو المؤسسات الرسمية حالياً سوى إصدار شهادة الوفاة وحفر القبر، فالمتوفى عندنا يعتني أهله غالباً بدفنه ويتم تجهيزه في مغاسل الموتى الخيرية ببعض المساجد أو في المستشفيات عند مفارقة الحياة فيها، وغالباً يجد العمال الذين يقومون بحفر القبور إحساناً سخياً خلال الجنائز عند إتمام الدفن!".

مؤسسة إكرام الموتى الأهلية غير ربحية

وينهي الكاتب قائلاً: "أما مؤسسة إكرام الموتى الأهلية، فإنها مؤسسة غير ربحية تهدف لإدارة العمل الخيري في مجال إكرام الموتى ورفع مستوى خدماتها وتفعيل مساهمة العمل الخيري في هذا المجال، وتلبية احتياجات المجتمع!".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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