أخبار عاجلة

طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة -
عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية -
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993 -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة -
نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج -
رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات -
أوباما: دوري 2021 لن يكون الأخير.. ومصطفى فتحي «هيكسر الدنيا» -
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق -
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الاتصالات" تصنّف مقدمي الخدمات وفق اهتمامهم بالمستخدمين

Print
"الاتصالات" تصنّف مقدمي الخدمات وفق اهتمامهم بالمستخدمين "الاتصالات" تصنّف مقدمي الخدمات وفق اهتمامهم بالمستخدمين
خلال الربع الثاني من عام 2021

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات وفقًا لمستويات اهتمامهم بالمستخدمين خلال الربع الثاني من عام 2021.

وكشف المؤشر أن إجمالي الشكاوى التي صعّدها المستخدمون للهيئة، بلغ (8,305) شكاوى، راصداً تسجيل شركة (زين) لأكثر عدد شكاوى مصعدة للهيئة في خدمات الاتصالات المتنقلة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021، بواقع (10) شكاوى لكل 100 ألف اشتراك، فيما سجلت شركة (ليبارا) أقل عدد شكاوى في خدمات الاتصالات المتنقلة بعدد شكوى واحدة لكل 100 ألف اشتراك.

وأشارت الهيئة إلى أن غالبية تلك الشكاوى؛ كانت بسبب الاعتراض على الفواتير والالتزامات المالية، بالإضافة إلى عدم تقديم خدمة أو تفعيلها أو تطبيق مزاياها.

أما على صعيد خدمات الاتصالات الثابتة؛ فقد رصد المؤشر تسجيل شركة (موبايلي) لأقل عدد شكاوى مصعدة للهيئة بـ (17) شكوى لكل 100 ألف اشتراك، فيما سجلت شركة "سلام" أكثر عدد شكاوى في خدمات الاتصالات الثابتة خلال الربع الثاني من عام 2021 بعد تسجيلها لـ(75) شكوى لكل 100 ألف اشتراك، وأوضحت الهيئة أن أسباب غالبية تلك الشكاوى تعود إلى تدني مستوى الخدمة أو انقطاعها، إلى جانب الاعتراض على الفواتير والالتزامات المالية.

يُشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسعى من خلال نشر نتائج مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات إلى رفع مستوى الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات, لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها، حيث يقوم المؤشر، بتحليل البيانات مقابل كل 100 ألف اشتراك لدى كل مقدم خدمة، بناءً على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني للهيئة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام

"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام

"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم

"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم

"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية

"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية