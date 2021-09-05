أخبار عاجلة

طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة -
عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية -
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993 -
نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج -
رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات -
أوباما: دوري 2021 لن يكون الأخير.. ومصطفى فتحي «هيكسر الدنيا» -
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق -
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام -
"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزارة النقل والخدمات اللوجستية تفتح الحركة المرورية جزئياً على الطريق الرابط بين طريق الظهران- بقيق وطريق العقير- سلوى

Print

وزارة النقل والخدمات اللوجستية تفتح الحركة المرورية جزئياً على الطريق الرابط بين طريق الظهران- بقيق وطريق العقير- سلوى

فتحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية الطريق الرابط بين طريق الظهران- بقيق وطريق العقير- سلوى، باتجاه واحد من خليج الدانة باتجاه طريق الظهران- بقيق.

وأوضحت الوزارة أنه تم إنشاء الطريق الرابط بطول 14 كم، بواقع ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، إضافةً لأعمال الجسور العلوية، كما قامت الوزارة بالانتهاء من تنفيذ المنحدر الذي يربط طريق الظهران- بقيق بطريق العقير- سلوى باتجاه خليج الدانة، وذلك ضمن مشروع جاري تنفيذه لتسهيل حركة المرور على الجزء الذي تم فتحه أمام حركة المرور، حيثُ يعتبر هذا المشروع جزء من الطريق الذي يربط محافظات شمال المنطقة بالمحافظات الجنوبية، والذي يتضمن تنفيذ جسر تقاطع علوي حر الحركة، مع تنفيذ المنحدرات الخاصة بالجسر، إضافةً لتنفيذ امتداد الطريق من الجهة الشمالية بطول 7 كم.

الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف تعزيز ترابط الطرق في مختلف مناطق المملكة، خاصة أن المملكة تعد الأولى عالمياً في ترابط شبكة الطرق، كما تستهدف الاستراتيجية رفع مستوى السلامة على الطرق، إذا تستهدف الاستراتيجية الوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، بالإضافة لخفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.

وزارة النقل والخدمات اللوجستية تفتح الحركة المرورية جزئياً على الطريق الرابط بين طريق الظهران- بقيق وطريق العقير- سلوى

وزارة النقل والخدمات اللوجستية تفتح الحركة المرورية جزئياً على الطريق الرابط بين طريق الظهران- بقيق وطريق العقير- سلوى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
توقف حركة المترو بخمس محطات بالخط الأول بسبب انقطاع الشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب

توقف حركة المترو بخمس محطات بالخط الأول بسبب انقطاع الشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب

شبكة قنوات SSC الفضائية تؤكد استمرار نقل مباريات دوري المحترفين مجاناً

شبكة قنوات SSC الفضائية تؤكد استمرار نقل مباريات دوري المحترفين مجاناً

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي