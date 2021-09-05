الخطيب يناقش استراتيجية عمل «مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية»

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عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، اجتماعا اليوم الأحد بمقر النادي بالجزيرة، مع مسئولي «مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية»؛ لمناقشة العديد من المقترحات، واستراتيجية عمل المؤسسة خلال الفترة المقبلة؛ تمهيدا لعرضها على مجلس الأمناء في اجتماعه المقبل.

وحضر الاجتماع كل من: الدكتور حسن عبدالمنعم، المدير التنفيذي لـ«مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية»، والدكتور محمد الصبان، مستشار مجلس الإدارة لتكنولوجيا المعلومات، والأستاذ حازم هاني، مستشار مجلس الإدارة للموارد البشرية، والدكتور سعد شلبي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي، وسامح واصف، مساعد المدير التنفيذي لـ«مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية».

واستعرض مسئولو «مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية»، ما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الماضية؛ للبناء عليه وتنميته في خطة العمل المستقبلية للمؤسسة، بما يحقق خدمة أعضاء وجماهير الأهلي، وفقا لتوجهات مجلس الإدارة.