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قال الكابتن أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري لـ«الميني فوتبول» في تصريحات تلفزيونية إن مصر بصدد التقدم للاتحاد الدولي للعبة لتنظيم كأس العالم للسيدات القادم على أرضها.

واجتمع الكابتن أحمد سمير مساء أمس مع الكابتن أحمد الشناوي والكابتن محمد الخضري لمناقشة الأعمار السنية للمدربين والإداريين والحكام المشاركين في الدورة التدريبية الثالثة التي ينظمها الاتحاد المصري لـ الميني فوتبول في مطلع شهر أكتوبر القادم.

وقد تقرر أن يكون شرط السن مفتوحا للإداريين والمدربين، بينما تم رفع سن المشاركة للحكام في الدورة التدريبية الثالثة إلى أربعين عاما لمن مارس مهنة التحكيم، وثلاثين عاما للجدد.

كما أعلن الاتحاد عن فتح باب الاشتراك للسيدات في الدورة التدريبية الأولي التي ينظمها الاتحاد المصري لـ «الميني فوتبول» لتخريج أول جيل حكمات ومدربات وإداريات بشرط أن يكون السن مفتوح لدورة المدربات والإداريات، وبالنسبة للتحكيم لا يزيد السن عن 28 سنة.

و قد انطلقت فترة الإعداد والتجهيز لجميع حكام منطقة شمال سيناء تحت إدارة الكابتن محمد كريم رئيس لجنة حكام شمال سيناء، وذلك بناءً على توصيات رئيس الاتحاد المصري بوضع خطة تأهيل لكل حكام «الميني فوتبول» بمختلف المحافظات خريجي الدورة التدريبية الأولي والثانية بالتنسيق مع السادة رؤساء لجان الحكام بمختلف المناطق لتجهيزهم للموسم الجديد بمختلف مسابقات الدوري الممتاز ودوري الدرجة الثانيه والثالثه والبراعم والناشئين للرجال والسيدات وكأس مصر أيضاً.

والجدير بالذكر أنه تم إشهار اتحاد «الميني فوتبول» من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في يوليو 2019، وتعد اللعبة مختلفة ومنفصلة تمامًا عن كرة القدم التقليدية.