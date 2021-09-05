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المسالمة: آلاف المدنيين في درعا يستعدون للتهجير نحو الأردن او تركيا

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المسالمة: آلاف المدنيين في درعا يستعدون للتهجير نحو الأردن او تركيا المسالمة: آلاف المدنيين في درعا يستعدون للتهجير نحو الأردن او تركيا

جي بي سي نيوز :- قال الناطق باسم لجنة التفاوض في درعا "عدنان المسالمة"، إن الآلاف من أهالي الأحياء المحاصرة في مدينة درعا يتجهزون للتهجير الجماعي يوم غد السبت نحو الأردن أو تركيا.

وأضاف المسالمة في تصريحات لتجمع أحرار حوران: "حددنا للروسي أن تكون وجهة التهجير حصراً إلى داخل أراضي الأردن أو تركيا".

وفي وقت سابق، أعلن المسالمة أن الاتفاق الذي وقع منذ يومين في درعا برعاية انهار ووصل إلى طريق مسدود بالمفاوضات مع النظام.

وبحسب ما نقل "تجمع أحرار حوران" عن المسالمة قوله: "أبلغنا اللجنة الأمنية والجانب الروسي بأن أهالي أحياء درعا المحاصرة غير قادرين على تقبل شروط تسليم السلاح وتفتيش المنازل والتعايش مع وجود حواجز عسكرية في أحيائهم".

وأضاف، "طلبنا من اللجنة الأمنية والجانب الروسي تأمين طريق تهجير آمن لأهالي الأحياء المحاصرة إلى الأردن أو تركيا".

وشدد على أن إيران أفشلت ما تم التوصل إليه في الاتفاق الذي أعلن عنه قبل يومين.

وكانت اللجنة المركزية في درعا قد توصلت لاتفاق تهدئة مع قوات النظام بضمانة روسية، قضى بالوقف الفوري لإطلاق النار، ودخول دورية للشرطة العسكرية الروسية، وتمركزها في درعا البلد.

وينص الاتفاق على فتح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين، وتسليم أسلحتهم، ومعاينة هويات المتواجدين في درعا البلد لنفي وجود الغرباء، كما يتضمن الاتفاق نشر أربع نقاط أمنية، وفك الحصار المفروض على مدينة درعا، وإعادة عناصر مخفر الشرطة.

وكالات سورية 

جي بي سي نيوز

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