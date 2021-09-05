أخبار عاجلة

طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة -
عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية -
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993 -
نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج -
رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات -
أوباما: دوري 2021 لن يكون الأخير.. ومصطفى فتحي «هيكسر الدنيا» -
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق -
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام -
"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"متحدث الصحة": المؤشرات الوبائية لفيروس كورونا تواصل الانخفاض

Print
"متحدث الصحة": المؤشرات الوبائية لفيروس كورونا تواصل الانخفاض "متحدث الصحة": المؤشرات الوبائية لفيروس كورونا تواصل الانخفاض
أكدت أهمية استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية والتحصين

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إن المؤشرات الوبائية في المملكة تواصل الانخفاض ولله الحمد، ومن المهم استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية والتحصين.

وأوضح أن الدراسات العلمية أثبتت أهمية استكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كوفيد- 19 والحد من كوفيد طويل الأمد، كما أثبتت الدراسات العلمية أنه مع أخذ الجرعات من اللقاح تنخفض احتمالية الإصابة بعد التطعيم بجرعتين خاصة بعد مرور أربعة أسابيع، وتوفر حماية عالية من المرض الشديد والحاجة إلى الدخول للمستشفى أو العناية الحرجة أو الوفاة وتقلل من مخاطر كوفيد طويل الأمد إلى النصف تقريباً، منوهاً أن المضاعفات طويلة الأمد تعني استمرار بعض المشاكل الصحية حتى بعد التعافي.

وحول اللقاحات أبان الدكتور العبدالعالي أن خلط الجرعات يُعد آمناً وفعالاً للقاحات المعتمدة في المملكة، وبعض الدراسات تشير إلى أنه يعطي تنشيطاً مناعياً أفضل.

وأضاف أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة وصل إلى 38 مليون جرعة معطاة، في كافة مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ 587 مركزًا، مبيناً أن عدد الذين تلقوا الجرعتين وصل إلى 15 مليونًا و500 ألف شخص.

وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (545243) حالة، من بينها (2602) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (723) حالة حرجة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (534062) حالة بإضافة (219) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (8579) حالة، بإضافة (7) حالات وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام

"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام

"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم

"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم

"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية

"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية