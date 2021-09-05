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تقارير: ريال مدريد سيحسم صفقة مبابي مقابل 80 مليون يورو فقط

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تقارير: ريال مدريد سيحسم صفقة مبابي مقابل 80 مليون يورو فقط تقارير: ريال مدريد سيحسم صفقة مبابي مقابل 80 مليون يورو فقط

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كشفت تقارير إسبانية في الساعات الماضية عن أن نادي ريال مدريد من المنتظر أن يحسم صفقة ضم الموهوب الفرنسي كيليان مبابي، لصفوفه مقابل 80 مليون يورو فقط.

ووفقاً لما كشفته صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن ريال مدريد الذي عرض هذا الموسم 200 مليون يورو على إدارة نادي باريس سان جيرمان لضم اللاعب، سيتكبد في الصيف المقبل 80 مليون يورو فقط لإنهاء الصفقة، بعدما ينتهي عقد مبابي مع مسؤولي حديقة الأمراء.

وأكدت الصحيفة أن هذه الـ 80 مليون يورو، ستكون في صورة مكافأة توقيع للاعب، بالإضافة إلى عمولات لوكيل أعماله.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد لديه ثقة في حسم صفقة اللاعب مستندا على رفض الموهوب الفرنسي لـ 6 عروض خلال الأشهر الماضية من إدارة نادي باريس سان جيرمان لتمديد عقده لكنه رفض تماماً.

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