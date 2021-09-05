شهد ومريم تودعان منافسات الكيرين ببطولة العالم للدراجات بالقاهرة

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ودع الثنائي شهد محمد ومريم حبيب لاعبتا منتخبنا الوطني للناشئات منافسات الكيرين ببطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار التي تستضيفها مصر وتختتم منافساتها مساء اليوم بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واحتلت شهد المركز الرابع في التصفية الأولى لدور التأهيل 1/16، كما احتلت مريم المركز نفسه في التصفية الثانية لدور التأهيل 1/16.

يذكر أن اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار برئاسة الدكتور وجيه عزام- رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي- حرصت على تنظيم زيارات للاعبين والحكام ومسئولي المنتخبات المشاركة في البطولة لأبرز الأماكن الأثرية والسياحية بالقاهرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة.

وعلى هامش البطولة المقامة في مصر في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، زار وفد من حكام ولاعبي كل من دول اليونان وليتوانيا وبيلاروسيا وأوكرانيا، منطقة أهرامات الجيزة.