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تأهل 8 لاعبين لنهائي بطولة العالم للدراجات بالقاهرة

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تأهل 8 لاعبين لنهائي بطولة العالم للدراجات بالقاهرة تأهل 8 لاعبين لنهائي بطولة العالم للدراجات بالقاهرة

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تأهل الالماني ليونارد فينريشفييلي إلى نهائي سباق 1 كيلومتر ببطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار التي تستضيفها ، وتختتم منافساتها اليوم بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح ، بعد تصدره التصفيات بزمن قدره 1:02.157 دقيقة.

كما تأهل للنهائي 7 لاعبين آخرين هم الروسي جريجوري اسكورنياكوف، والتشيكي ماتيج هيتيتش، والايطالي لورينزوأورسيلا، والبولندي رادوسلاو لاسكوفيسكي، والكازاخستاني كيريل كورديدي، والايطالي اندريا فيولاتو، والروسي الكسندر بوبوف إلى النهائي.

وسوف يقام نهائي سباق 1 كيلومتر ناشئين في الفترة المسائية اليوم.

المصرى اليوم

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