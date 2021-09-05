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تحديد موعد عودة موسيماني لقيادة تدريب الأهلي من جديد

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تحديد موعد عودة موسيماني لقيادة تدريب الأهلي من جديد تحديد موعد عودة موسيماني لقيادة تدريب الأهلي من جديد

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يعود الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني، لقيادة تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من جديد خلال الأيام القليلة المقبلة، استعداداً للتحديات التي تنتظر الفريق على الصعيدين المحلي والقاري.

وتنتظر الأهلي مواجهة صعبة يوم 24 من شهر سبتمبر الجاري أمام نظيره الرجاء المغربي على كأس السوبر الإفريقي، بعد تتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا، وفوز بطل تونس بالبطولة الكونفيدرالية.

وأكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي على وصول بيتسو موسيماني من الأجازة التي يقضيها حالياً في جنوب إفريقيا، يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيقود تدريبات المارد الأحمر من جديد استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وكان موسيماني قد اطلق تصريحات صحفية في جنوب إفريقيا، أكد فيها أنه إذا كان مسؤولي الأهلي يرغبون في إقالته بسبب خسارة لقب الدوري الممتاز فإنه يرحب بذلك.

المصرى اليوم

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