أخبار عاجلة

طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة -
عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية -
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993 -
نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج -
رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات -
أوباما: دوري 2021 لن يكون الأخير.. ومصطفى فتحي «هيكسر الدنيا» -
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق -
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام -
"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير الرياضة يشهد مؤتمر الاعلان عن استضافة بطولة العالم للخماسي الحديث

Print
وزير الرياضة يشهد مؤتمر الاعلان عن استضافة مصر بطولة العالم للخماسي الحديث وزير الرياضة يشهد مؤتمر الاعلان عن استضافة بطولة العالم للخماسي الحديث

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر الإعلان عن استضافة لبطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت ١٧ و١٩ عاماً، والتي تقام على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة ١٢-٢٠ سبتمبر الجاري.

أقيم المؤتمر بقاعة المؤتمرات بالقرية الذكية بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، والبطل الأوليمبي أحمد الجندي صاحب فضية الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو، وأية مدني عضو مجلس النواب وبطلة مصر السابقة في الخماسي الحديث.

لفت وزير الشباب والرياضة إلى البطولات الدولية التي تستضيفها مصر على مدار العام في مختلف الألعاب الرياضية، وتحقيق النجاح في تنظيمها مما يعطي الثقة الكبيرة لمختلف الاتحادات الدولية في اسناد ملفات تنظيم البطولات للدولة المصرية، متمنياً التوفيق والنجاح للجنة المنظمة لبطولة العالم للخماسي الحديث للشباب.

أكد الدكتور أشرف صبحي على دور الاتحاد المصري للخماسي الحديث في إعداد اللاعبين وتنفيذ خططهم التدريبية في ضوء الاستعداد للبطولات والاولمبياد المقبلة لمواصلة الانجازات التي يحققها أبطال الخماسي الحديث في مختلف المحافل.

ثمن الوزير على التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الرعاية العلمية للرياضيين من خلال توقيع الوزارة لمذكرة تفاهم مع الأكاديمية؛ لتوفير منح دراسية بالاكاديمية للأبطال الرياضيين، مقدما الشكر للأكاديمية على استضافة البطولة الدولية الثانية في الخماسي الحديث على التوالي.

من جانبه، أشاد الدكتور إسماعيل عبدالغفار بالانجازات التي تتحقق في مجال الرياضة المصرية الأمر الذي يدعو للفخر والاعتزاز، ويأتي من خلال الدعم الكبير لوزير الشباب والرياضة والتنسيق مع مختلف الجهات لرعاية ودعم الأبطال الرياضيين، مقدماً الشكر والتقدير للاتحاد المصري للخماسي الحديث على اقامة البطولات الدولية للعبة على ملاعب الأكاديمية.

وقدم المهندس شريف العريان الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة الداعم الأول لجميع الألعاب الرياضية، وكذا الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على احتضان بطولات الخماسي الحديث الدولية.

أوضح رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث أن بطولة العالم للشباب تعد واحدة من البطولات المهمة، وسينافس بها لاعبو مصر بقوة للتويج بلقبها، قائلاً:«لدينا أجيال متواصلة وكل جيل قادم هو أقوي من اللي قبله، وسيكون الخماسي الحديث المصري موجود على منصات التتويج في أولمبياد باريس ٢٠٢٤ وأولمبياد لوس انجلوس ٢٠٢٨.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

إبراهيم حسن لـ"المصري اليوم" : أخشى على الأندية الشعبية من الانقراض وأطالب بعودة الجماهير

إبراهيم حسن لـ"المصري اليوم" : أخشى على الأندية الشعبية من الانقراض وأطالب بعودة الجماهير

بشأن فيروس كورونا .. الصحة تكشف أكبر خطر سيواجه المصريين الفترة المقبلة

بشأن فيروس كورونا .. الصحة تكشف أكبر خطر سيواجه المصريين الفترة المقبلة