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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لبطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت ١٧ و١٩ عاماً، والتي تقام على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة ١٢-٢٠ سبتمبر الجاري.

أقيم المؤتمر بقاعة المؤتمرات بالقرية الذكية بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، والبطل الأوليمبي أحمد الجندي صاحب فضية الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو، وأية مدني عضو مجلس النواب وبطلة مصر السابقة في الخماسي الحديث.

لفت وزير الشباب والرياضة إلى البطولات الدولية التي تستضيفها مصر على مدار العام في مختلف الألعاب الرياضية، وتحقيق النجاح في تنظيمها مما يعطي الثقة الكبيرة لمختلف الاتحادات الدولية في اسناد ملفات تنظيم البطولات للدولة المصرية، متمنياً التوفيق والنجاح للجنة المنظمة لبطولة العالم للخماسي الحديث للشباب.

أكد الدكتور أشرف صبحي على دور الاتحاد المصري للخماسي الحديث في إعداد اللاعبين وتنفيذ خططهم التدريبية في ضوء الاستعداد للبطولات والاولمبياد المقبلة لمواصلة الانجازات التي يحققها أبطال الخماسي الحديث في مختلف المحافل.

ثمن الوزير على التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الرعاية العلمية للرياضيين من خلال توقيع الوزارة لمذكرة تفاهم مع الأكاديمية؛ لتوفير منح دراسية بالاكاديمية للأبطال الرياضيين، مقدما الشكر للأكاديمية على استضافة البطولة الدولية الثانية في الخماسي الحديث على التوالي.

من جانبه، أشاد الدكتور إسماعيل عبدالغفار بالانجازات التي تتحقق في مجال الرياضة المصرية الأمر الذي يدعو للفخر والاعتزاز، ويأتي من خلال الدعم الكبير لوزير الشباب والرياضة والتنسيق مع مختلف الجهات لرعاية ودعم الأبطال الرياضيين، مقدماً الشكر والتقدير للاتحاد المصري للخماسي الحديث على اقامة البطولات الدولية للعبة على ملاعب الأكاديمية.

وقدم المهندس شريف العريان الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة الداعم الأول لجميع الألعاب الرياضية، وكذا الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على احتضان بطولات الخماسي الحديث الدولية.

أوضح رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث أن بطولة العالم للشباب تعد واحدة من البطولات المهمة، وسينافس بها لاعبو مصر بقوة للتويج بلقبها، قائلاً:«لدينا أجيال متواصلة وكل جيل قادم هو أقوي من اللي قبله، وسيكون الخماسي الحديث المصري موجود على منصات التتويج في أولمبياد باريس ٢٠٢٤ وأولمبياد لوس انجلوس ٢٠٢٨.