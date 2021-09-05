أخبار عاجلة

طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة -
عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية -
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993 -
نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج -
رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات -
أوباما: دوري 2021 لن يكون الأخير.. ومصطفى فتحي «هيكسر الدنيا» -
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق -
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام -
"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

برعاية الرئيس ..زير الرياضة يسلم دراجات المرحلة الثالثة لمبادرة «دراجتك..صحتك»

Print
برعاية الرئيس السيسي ..زير الرياضة يسلم دراجات المرحلة الثالثة لمبادرة «دراجتك..صحتك» برعاية الرئيس ..زير الرياضة يسلم دراجات المرحلة الثالثة لمبادرة «دراجتك..صحتك»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يسلم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالمركز الاوليمبي بالمعادي، دراجات المرحلة الثالثة من مبادرة" دراجتك.. صحتك" للحاجزين من موقع الوزارة، وأبناء الشهداء بحضور اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم دراجات ضمن المبادرة " .

ويتحمل صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم نسبة 50% من الدراجات المدعمة من قبل وزارة الشباب والرياضة والمستفيدين 50%.

وتتضمن خطة تسليم الدراجات للحاجزين من محافظتى القاهرة والجيزة "بدون شحن غداً بواقع ١٠٠ فرد يوميا، على أن يتم ارسال رسالة نصية بميعاد الاستلام لكل شخص، وبالنسبة للحاجزين من محافظتى القاهرة والجيزة " متضمن سعر الشحن و سيتم تسليمهم من فروع الشركة المنتشرة بالمحافظاتين، و الحاجزين من باقي محافظات الجمهورية يتم تسليمهم من خلال مديريات الشباب والرياضة وبالتنسبق مع شركة الشحن .

يشار إلى أنه سبق وأن تم طرح الدفعة الثالثة من المرحلة الثالثة لمبادرة "دراجتك صحتك" باجمالي ٣٢٠٠ دراجة بواقع "٢٠٠٠ دراجة جبلي، ٦٠٠ دراجة هجين، ٤٠٠ دراجة للفتيات، ٢٠٠ دراجة كهربائية".

أوضح وزير الشباب والرياضة، أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين علي ركوب الدراجات من خلال تقديم 4 انواع من الدراجات بسعر أقل من سعر السوق بنسبة ٣٠ % علي الاقل .

ويصل سعر الدراجة الجبلي ١٩٠٩ جنيه والهجين ٢٣٣١، و دراجة الفتيات ١٩٧٨ جنيه و الدراجة الكهربائية ١٢٠٠٠ جنيه، ويضاف مبلغ ٨٩ جنيه في حالة رغبة العميل في شحن الدراجات "الجبلي، الهجين، الفتيات" بجميع محافظات الجمهورية ، ومبلغ ٢٥٠ جنيه في حالة رغبة العميل في شحن الدراجة الكهربائية .

وقال وزير الشباب والرياضة أنه تم إضافة الدراجة الخاصة بالفتيات بالدفعة الثالثة وذلك نظرا لإقبال الفتيات والسيدات على إقتناء دراجة وزارة الشباب والرياضة خلال المراحل السابقة.

كما تم اضافة عدد من الدراجات الكهربائية التي تساعد الراكب على قطع مسافات كبيرة بالدراجة تصل إلى ٥٠ كم وبسرعة تصل الي ٣٠كم في الساعة من خلال الاعتماد علي البطارية والمحرك ، " ويقدم بنك تسهيلات في السداد للراغبين في شراء الدراجة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

إبراهيم حسن لـ"المصري اليوم" : أخشى على الأندية الشعبية من الانقراض وأطالب بعودة الجماهير

إبراهيم حسن لـ"المصري اليوم" : أخشى على الأندية الشعبية من الانقراض وأطالب بعودة الجماهير

بشأن فيروس كورونا .. الصحة تكشف أكبر خطر سيواجه المصريين الفترة المقبلة

بشأن فيروس كورونا .. الصحة تكشف أكبر خطر سيواجه المصريين الفترة المقبلة