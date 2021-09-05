ريال مدريد ينعى نجم يوفنتوس الشاب في بيان رسمي

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أصدر نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الأحد، بياناً رسمياً نعى فيه نجم فريق يوفنتوس الشاب برايان دوديان، الذي توفي بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكتب نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته يأسفون بشدة لوفاة برايان دوديان لاعب فريق شباب يوفنتوس .

وأضاف بيان النادي الملكي: «يتقدم ريال مدريد بأحر التعازي لأسرته وأحبابه وزملائه في الفريق وناديه».

وتم تشخيص إصابة برايان دوديان بالسرطان في عام 2015، وعمره 12 سنة، قبل أن يعلن مساء أمس وفاته بعد 5 سنوات من المعاناة مع المرض القاتل.

وكان النجم الفرنسي بول بوجبا، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، قد نعى اللاعب بدوره أمس، وسط حالة من الحزن الشديد التي سيطرت عليه، وكتب عبر حسابه على موقع تويتر: «أتعس الأخبار، أفكاري وصلواتي مع جميع المقربين منك إن فقدان أحد محبيك ليس بالأمر السهل، لكنني لن أنساك أبدًا، ارقد في سلام بريان.. سنفتقدك».