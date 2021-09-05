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السودان.. ضبط شحنة أسلحة مهربة في مطار الخرطوم

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السودان.. ضبط شحنة أسلحة مهربة في مطار الخرطوم السودان.. ضبط شحنة أسلحة مهربة في مطار الخرطوم
وصلت من موسكو عبر أديس أبابا

السودان.. ضبط شحنة أسلحة مهربة في مطار الخرطوم

ضبطت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال، شحنة أسلحة مهرّبة في مطار الخرطوم الدولي؛ بحسب ما ذكرت مصادر حكومية سودانية، اليوم "الأحد".

وأوضحت المصادر أن الشحنة وصلت من موسكو عبر طائرة قادمة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس.

وبيّنت أن "اللجنة" ضبطت 72 طردًا من الأسلحة والمناظير الليلية بمطار الخرطوم؛ وفقًا لـ"الشرق".

وأضافت المصادر أن هناك متهمًا رئيسيًّا في القضية، تحوم حوله شبهات تجارة الأسلحة.

ولفتت إلى أن جميع القوات النظامية في البلاد نفت أن تكون شحنة السلاح تابعة لها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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